Treviso Street - Food & Jazz 2018

Il 30 Aprile è stata proclamata dall’UNESCO la Giornata Internazionale del Jazz (International Jazz Day) per festeggiare il JAZZ. A questa forma d'arte internazionale è riconosciuta la promozione della pace, del dialogo tra le culture, il rispetto dei diritti umani e della dignità umana, sradicando la discriminazione e promuovendo la libertà di espressione. L'assessorato alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Treviso in collaborazione con un gruppo di musicisti trevigiani, il Basilico 13 e DaPino, celebra questa giornata, organizzando due giorni di concerti jazz GRATUITI nelle piazze del centro con coinvolgimento dei ristoratori. Partecipano alla manifestazione numerosi musicisti jazz del territorio, alcuni anche di fama internazionale e si concluderà con una JamSession aperta a tutti in Piazza dei Signori.



ECCO il PROGRAMMA completo



-------------------------------------------------------------



Sabato 28 Aprile :



Piazza S.M. Battuti ore 16,30

GIAZZATI 4et

Valeria Bruniera - voce

Dario Volpi - chitarra

Ivan Biasi - contrabbasso

Alessandro Lazzari - batteria.

(in caso di pioggia Loggia dei Cavalieri)



Piazza San Vito ore 16,30

BLUE MOON PROJECT

Patti Rossi - voce

Fabrizio Rispoli - chitarra

Paolo Corsini - piano

Renzo Busato - sax

Simone Gerardo - batteria

(in caso di pioggia Basilico 13)



Piazza Pola ore 17

FORM JAZZ 4et Ft DAVID BOATO

David Boato - tromba

Oriana Filippozzi - piano

Flavio Magoga - chitarra

Roberto Caon - contrabbasso

Marco Carlesso - batteria

(in caso di pioggia San Gregorio)



Piazzetta Delle Torre ore 17,30

BOSSA JAZZ DUET

Alberto Negroni - chitarra

Téka Penteriche - chitarra e voce

(in caso di pioggia Loggia dei Trecento)



Domenica 29 Aprile:



Piazza S.M.Battuti ore 16

CARLO COLOMBO 5et + DANCERS

Carlo Colombo piano e voce

Stefano Gajon - clarinetto, glockenspiel e voce

Renato Peppoloni - batteria

Dario Zennaro - chitarra

Giorgio Panagin contrabbasso

Bassano Swing Out - dancers

Bounce Swing Lovers - dancers

(in caso di pioggia Loggia dei Trecento)



Piazza San Vito ore 16,30

MAX TRABUCCO TRIO

Max Trabucco - batteria

Mattia Magatelli - contrabbasso

Giulio Scaramella - piano

(in caso di pioggia Basilico 13)



Piazza Pola ore 17

WILLY MAZZER & THE HEADHUNTER BLUES BAND -

Willy Mazzer - armonica e voce

Dario Sgobaro - basso

Cristiano Schiabello - chitarra

Davide Perini - chitarra

Paolo Callegaro - batteria

(in caso di pioggia San Gregorio)



Piazza dei Signori ore 17

LUCIANO BUOSI ENSEMBLE

Luciano Buosi - piano

Giuseppe Calamosca - trombone

Maurizio Scomparin - tromba

Marco Carlesso - batteria

Domenico Santaniello - contrabbasso

Fernanda Adami - voce

(in caso di pioggia Loggia dei Cavalieri)



Piazza dei Signori ore 20

JAZZDAYJAM

Jam Session Finale (25 artisti)

Chiusura della manifestazione alla presenza delle autorità

(in caso di pioggia Loggia dei Trecento)



---------------------------------------------------------------



Organizzazione a cura degli “Amici del jazz” e dell’Associazione “Arlecchini in Volo”. Per Informazioni 3395077282 o pagina FB “Treviso Street Food & Jazz”