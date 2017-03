Treviso street workout

Siamo pronti a replicare il successo di Venezia. Il 2 Aprile street workout sbarca a Treviso, per la prima volta in assoluto in collaborazione con Gaia FitnessFuntime gym center! Un unico progetto, un'unica filosofia: vivere le nostre città d'arte a ritmo di musica e mantenendoci in forma. Un circuito (base walking e 3 postazioni per esercizi di tonificazione con la musica in cuffia) che è molto di più di una sessione di allenamento, è un'emozione e le emozioni si vivono non si raccontano. Stay fit in silent mood; vi aspettiamo numerosi per un'altra onda rossa!

Ritrovo ore 10 in curva dei bastioni di San Marco sopra le mura (dove d'estate c'è il palco del festival "Suoni di Marca"). Il parcheggio più vicino è l'ex pattinodromo (dopo porta San Tomaso vedete l'entrata a sinistra proseguendo sulla circonvallazione) oppure il parcheggio del Panorama vicino al centro Appiani. Quota di partecipazione € 15.

Info e prenotazioni: Serena 3319214613 / serenascomparin@hotmail.com / palestra funtime gym San Donà di Piave 0421220566