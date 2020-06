Summer tennis a Treviso dal 15 giugno

L’estate avanza, la scuola sta per terminare ed è già tempo di pensare a cosa far fare ai nostri ragazzi. Cosa meglio di un’estate di tennis? Eurosporting Treviso ha pensato ai Summer Tennis, ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 per tre ore di gioco con la racchetta senza trascurare la parte atletica; i gruppi nel rispetto delle linee guida del protocollo FIT, saranno di massimo 5 ragazzi, sempre lo stesso per tutta la durata della settimana e con lo stesso Maestro o Preparatore Atletico. Sono pochi i posti disponibili, prenota qui il posto per tuo/a figlio/a e passa in segreteria a confermare la presenza.