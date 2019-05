Treviso Suona Jazz: l'evento conclusivo si terrà al Dump

Dal soul al funk fino a un nuovo attesissimo live a chiusura dell’edizione 2019 di Treviso Suona Jazz Festival. Ancora un weekend di musica per il Dump, che in galleria Bailo vedrà alternarsi due djs di grande energia e un concerto di altissimo livello.

Si parte venerdì col djset di Boogaloo Robert, si prosegue sabato con la selezione musicale curata da Ale Ao, si chiude infine domenica con un live d’eccezione: approda infatti a Treviso Unisono Group, un quintetto energico dalle atmosfere jazz e funk. Come mancare? Venerdì 24 maggio Boogaloo Beat con Boogaloo Robert. Un viaggio nel tempo a cavallo di due decenni che hanno fatto la storia della musica con i 45 giri di Boogaloo Robert: dal sound Soul/Funk degli anni Sessanta fino al Northern Soul degli anni Settanta. Una serata per scatenarsi al ritmo di sonorità sempre sulla cresta dell’onda. Ore 21.30. Sabato 25 maggio "Another Night at Dump con Ale Ao": Alessandro aO ritorna al Dump con la sua risonante scelta musicale che spazierà dall’Afro Beat al Jazz, senza dimenticare Funk e Disco Funk, Spiritual, e Hip Hop dub. Dalle 21.30. Domenica 26 maggio, infine, Treviso Suona Jazz Festival 2019: Unisono Group + Jam Session – Ormai una tradizione nel calendario di Treviso Suona Jazz Festival, per una collaborazione che si rafforza di anno in anno. Quest’anno, ospiti del palco del Dump saranno i componenti di Unisono Group: il trombettista Gianluca Carollo, Alessandro Mozzi al pianoforte, Lello Gnesutta al basso elettrico, e il batterista Nicolò Ferrari Bravo. A seguire, Jam Session. Continuano, infatti, anche nel mese di Aprile le serate dedicate ai musicisti, abili e non, che potranno condividere la propria musica e le proprie esperienze, mescolandole con quelle di altri musicisti e magari creare anche future collaborazioni! Chitarristi e i Bassisti sono invitati a portare il loro strumento! Tastiere e Batteria saranno a disposizione in loco. Ore 21.30.