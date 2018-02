Treviso Tattoo Convention 2018

Storica ed attesa edizione della Treviso Tattoo Convention & Lifestyle Festival, un evento che promuove l'incontro tra i migliori artisti del Tatuaggio e il pubblico degli appassionati. La Treviso Tattoo Convention ha come filosofia il confronto tra culture antichissime, che trovano oggi espressione massima negli artisti tatuatori che sono riusciti nel tempo ad elevare ad arte ciò che da migliaia di anni l’uomo ha utilizzato come forma di comunicazione diretta ed indelebile. Si tratta quindi di scambio culturale, di tramandare e tenere viva una tradizione culturale ancestrale, di sperimentare nell’ambito del tatuaggio tecniche innovative e sempre più ottimizzanti, di divulgare questa nobile arte nell’accezione più elevata del termine portando all’attenzione della società la ricerca e l’armonia con cui l’artista riesce ad imprimere sulla pelle ciò che una persona desidera comunicare. Quindi, il focus dell’evento è L’Artista, la sua arte e la simbiosi tra lui e la persona che desidera avere sulla pelle un opera unica ed irripetibile.

La manifestazione ha anche l’obbiettivo di diffondere la grande qualità del lavoro degli artisti premiando, mediante i contest, le opere più particolari, importanti ed innovative anche realizzate nei tre giorni di apertura della kermesse, verrà premiato l’artista ed il soggetto tatuato. Inoltre la Treviso Tattoo Convention ha tra i suoi obbiettivi l’informazione, vale a dire portare a conoscenza del pubblico i criteri ed i parametri, inerenti la scrupolosa osservanza delle precauzioni di carattere igienico sanitario, che sono applicati dagli artisti nell’esecuzione dei loro lavori. Una filosofia che affianca, ai contenuti artistici, la grande attenzione da parte del settore per la prevenzione della salute pubblica.

La Treviso Tatto Convention è comunque una festa dell’arte, dove anche il visitatore che non si tatua potrà osservare i 170 grandi Artisti all’opera, potrà passare l’intera giornata all'insegna di arte, performances, tattoo contests, drinks, food, lifestyle exibhitions, live music & dj sets non stop e nuove amicizie! L’ingresso infatti è assolutamente aperto a tutti. Per farsi tatuare in Convention é consigliabile prendere appuntamento con l’artista che preferisci, vedi i partecipanti alla sezione Artists, premi la foto del suo lavoro e appare il read more, cliccalo e si apre l'ingrandimento della foto con l'icona di Facebook che ti porta direttamente alla pagina dell'Artista per contattarlo in pvt e concordare l’appuntamento se ha ancora posto. Oppure puoi venire tranquillamente in Convention ed accordarti direttamente sul posto con uno tra i 170 Artisti presenti.