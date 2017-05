Sarà una grande festa dedicata al mondo dei tatuaggi quella che animerà il BHR Treviso Hotel nel weekend dal 2 al 4 giugno 2017. Ben 180 maestri tatuatori provenienti da Russia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Slovenia e da ogni angolo d’Italia si sono dati appuntamento nel capoluogo della Marca per la prima edizione del Treviso Tattoo Convention & Lifestyle Festival. L’obiettivo è dimostrare come il mondo del tatuaggio, fino a qualche tempo fa considerato quasi un “tabu”, abbia vinto la generale diffidenza e si sia trasformato in fenomeno sociale, adatto a tutti, senza distinzioni, grazie all’evoluzione delle tecniche e degli stili che hanno trasformato gli artisti in tatuatori e i tatuatori in artisti.

La Tattoo Art è oggi entrata di diritto nel mondo dell’Arte Contemporanea, grazie anche alla legittimazione che il settore ha vissuto recentemente in occasione della Mostra svoltasi al Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Un fenomeno in continua espansione: secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono quasi sette milioni di persone a scrivere indelebilmente sulla propria pelle, il 12,8% della popolazione. Anche in considerazione di questa tendenza, la Treviso Tattoo Convention ha tra i suoi obbiettivi l’informazione circa i criteri ed i parametri della professione, in primis la scrupolosa osservanza delle precauzioni di carattere igienico sanitario, cui devono attenersi gli Artisti nell’esecuzione dei loro lavori. BHR Treviso Hotel si riconferma location preferita per i grandi eventi di livello internazionale, e struttura versatile in grado di adeguare i propri spazi ai più svariati format ed esigenze organizzative.

Il programma

Non solo tatuaggi: la Treviso Tattoo Convention & Lifestyle Festival sarà una tre giorni ricca di eventi, arte, musica, esposizioni varie, food & drink e molto altro. Ogni giorno, nel corso dei Tattoo Contest saranno premiati i migliori artisti e soggetti tatuati. Il Lifestyle Festival vedrà alternarsi sui due palcoscenici dell'evento gruppi rock che si esibiranno dal vivo (per citarne alcuni, Ubermensch - official Rammstein cover band, Wardogs - official Ramones cover band, Cattive Abitudini, Cindy & the rock history, John see a day, Delitto su carta e tanti altri), dj set no-stop ed esibizioni varie.

Ancora, si alterneranno durante le tre giornate le dimostrazioni dell'artista Lela Perez, campionessa mondiale di bodypainting; gli spettacoli di burlesque con Genny Mirtillo, le mostre d’arte e del vintage, l'esposizione di auto e moto americane sia d’epoca che moderne, l'area shopping e l'area street food con asado argentino alla brace preparato sul posto, barbecue e altre specialità come panini, hot-dog e buona birra. Nel corso della Convention il Gioja Lounge Bar e il DiVino Osteria Trevigiana saranno a pieno regime con tante proposte gourmet.

Il Gioja Lounge Bar sarà aperto tutto il giorno fino alle 00.30 con snackeria (panini, tramezzini, toast e tostoni), insalata di riso, insalata greca, caesar salad, pizza e macedonia di frutta oltre a tutta la proposta di cocktail, vini e altre bevande alcoliche e analcoliche (estratti di frutta, succhi…) Il Divino Osteria Trevigiana a pranzo proporrà un ricco buffet con antipasti misti, insalate di verdure, un primo piatto caldo, acqua minerale, caffè espresso (18€ a persona), mentre a partire dalle 19:30, oltre al menu a buffet (20€ a persona), sarà disponibile il menu à la carte.

La Treviso Tattoo Convention in breve

Orario: da venerdì 2 a domenica 4 giugno, ore 14:00 – 24:00

Ingresso giornaliero: 15 € . Abbonamento 3 giorni: 30€.

Entrambe le soluzioni sono acquistabili direttamente alla Convention. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 13 anni, solo se accompagnati.

Per tutte le informazioni e il programma completo degli eventi: www.trevisotattooconvention.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Trevisotattooconvention/

Supervisore dell’evento e riferimento stampa dell’organizzazione: Massimiliano “Maxx” Testa – Mob. + 39 366 4527587 - info@trevisotattooconvention.com

Per informazioni e prenotazioni:

Best Western Premier BHR Treviso Hotel

Centro Leonardo | Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso | Italy

Tel +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999 - www.bhrtrevisohotel.it