Teatro sotto il cedro: spettacoli con artisti di strada al Parco

Tutte le domeniche di Agosto alle 17.30, evento gratuito



Da domenica 4 agosto, per tutto il mese, la magia del teatro di strada arriva al Parco degli Alberi Parlanti, il set perfetto per i quattro appuntamenti gratuiti con alcuni tra i migliori artisti del genere, organizzati dalla compagnia teatrale Gli Alcuni.



Attraverso la magia del teatro e delle cosiddette “performing arts”, che si svolgeranno in modo libero negli spazi sotto i grandi alberi del Parco, gli spettatori grandi e piccini potranno vivere un’esperienza magica e stimolante all’insegna del divertimento, dell’improvvisazione e del coinvolgimento.



Questa nuova rassegna viene ad aggiungersi ai tradizionali appuntamenti di “Agosto aperti per ferie”, il programma estivo del Parco, che prevede percorsi di animazione e spettacoli teatrali. Anche quest’anno infatti il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto tutto il mese di Agosto e con i suoi ampi spazi ombreggiati offre tante splendide occasioni di svago e ristoro a tutti i trevigiani (e non solo) che restano in città o che sono già tornati dalle vacanze.



Ecco il programma degli appuntamenti di “Teatro sotto il cedro”

Domenica 4 ore 17.30

Acqualta Teatro

"La Mafalda Innamorata", spettacolo di strada con un giullare e burattini

Domenica 11 ore 17.30

I 4 Elementi

"Olè", spettacolo di giocoleria equilibrismo e clown

Domenica 18 ore 17.30

Teatro Moro

"Airship Pirate", spettacolo surreale di aria, sapone ed esplosioni

Domenica 25 ore 17.30

Josè Benavente

"Storie in centrifuga", spettacolo di narrazione e manipolazione

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.30 | Offerta a cappello

Scopri il programma di ☀️AGOSTO APERTI PER FERIE☀️ chiamando il parco o visitando il sito ufficiale www.parcodeglialberiparlanti.it



Informazioni e prenotazioni 📞Tel. 0422.694046 | 📩 info.parco@alcuni.it