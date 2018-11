Terza serata a teatro con la "Compagnia del Trivein" di Susegana

Terzo appuntamento con la rassegna teatrale “UN PALCO A SANTA BONA” 2018. Sabato 17 novembre al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116, Treviso, il gruppo teatrale “Compagnia del Trivein” di Susegana metterà in scena A NO SAVERLA GIUSTA di Loredana Cont con la regia di Claudia De March. La commedia: la storia si svolge, in un paese di collina, negli anni ’60, nell’arco di un giorno. Racconta di una famiglia del tempo, nella quale convivono: un marito equilibrato, una moglie saccente, una cognata zitella e bigotta, un nonno ironico ed una brava figlia ventenne… incinta. Urge correre ai ripari per il buon nome della famiglia, ma “a no saverla giusta”, si commettono grossi errori.

L’autrice: Loredana Cont, autrice e attrice e nata in Svizzera, vive a Rovereto (TN). Ha iniziato giovanissima a scrivere testi teatrali, tutti di genere brillante, in dialetto trentino, tradotti in altri dialetti regionali e portati in scena in tutti i teatri d’Italia. Alcuni lavori sono stati tradotti, in sloveno, portoghese e tedesco. Loredana come attrice, ha ottenuto diversi premi da critica e pubblico.

La Compagnia: l’associazione teatrale “Compagnia del Trivein” è nata nel 2012 dalla rifondazione delle precedente esperienza “Susegana Teatro” del 1985. Questa divertente compagnia porta in scena commedie in dialetto Veneto: “Rosti e menarosti” di Pegoraro, ”Lassa pur che’l mondo diga” di Boscolo, “Tuto el mondo xe paese” tratto da “Tuti quanti venexiani” sempre di Boscolo e “Meio tardi che mai” di Loredana Cont.

E’ consigliata la prenotazione: per informazioni www.lacompagniadeipapa.it.

Gallery