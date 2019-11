Buon compleanno teatro comunale di Treviso!

L’Autunno Musicale trevigiano, organizzato dall’Associazione Musicantus e dedicato quest’anno ai 150 anni dalla ricostruzione del Teatro Comunale, è giunto al suo quinto appuntamento con un evento straordinario per gli amanti della cultura, della musica e del “Comunale”. Edoardo Bottacin insieme ad Elena Filini racconteranno cronache, aneddoti, ricordi e testimonianze di 150 anni di storia musicale e artistica del teatro sabato 9 novembre ore 18.00 presso il ridotto del Teatro Comunale Mario Del Monaco. Per l’occasione interverranno Alfonso Malaguti, storico segretario dell’Ente Teatro Comunale (1969-1999), Gianfranco Gagliardi, presidente Teatri e Umanesimo Latino Spa (1999 -2019), Federico Pupo responsabile servizi musicali Ente Teatro Comunale di Treviso e direttore organizzativo Teatri e Umanesimo Latino Spa (2000-2017) e Carolina Pupo, urbanista e storica trevigiana ed infine Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. La conferenza sarà accompagnata dalla vernice del nuovo allestimento di locandine e manifesti storici negli spazi del foyer e del ridotto curata da Edoardo Bottacin e dall’Associazione Musincantus, prima tappa di un progetto destinato ad ampliarsi grazie ai progressivi lavori di recupero dell’archivio storico del teatro curati e sostenuti da Musincantus. “È una grande soddisfazione e, soprattutto, un grande onore poter prendere visione per riorganizzare e poi presentare al pubblico il materiale storico presente nel parziale archivio del Teatro Comunale, un materiale che ha svelato incredibili sorprese su grandi artisti passati per Treviso, da Bruscantini, al compianto Umberto Grilli e Rolando Panerai o Giuseppe di Stefano.”



“Proprio nella ricorrenza del 150° anniversario della ricostruzione del Teatro Mario Del Monaco – commenta il presidente Giampiero Beltotto – lo Stabile del Veneto ha la fortuna di mettere la propria competenza al servizio della città e di un palcoscenico prestigioso. Oggi si inaugura una mostra che valorizza la memoria delle ricche stagioni del passato volgendo al contempo lo sguardo al futuro per continuare, nel segno della propria tradizione, a dare alla città grandi soddisfazioni”.



L’evento mette a disposizione del pubblico preziosi documenti, immagini storiche e proiezioni di immagini inedite che hanno fatto la storia del teatro cittadino.

