La Statira, Il melodramma di Tomaso Albinoni al Comunale di Treviso

Dopo il successo di apertura registrato dalla Madama Butterfly, la stagione lirica 2019/2020 del Teatro Mario Del Monaco di Treviso continua dal 6 al 10 novembre con La Statira, il dramma in tre atti di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, su musiche del veneziano Tomaso Albinoni. L’opera voluta dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto nel cartellone stellare del Mario Del Monaco, va in scena in una nuova trascrizione firmata da Franco Rossi e con la regia di Francesco Bellotto che guida un gruppo di giovani e talentuosi artisti riportando sotto i riflettori l’opera del compositore veneziano rappresentata per la prima volta al Teatro Capranica di Roma durante il Carnevale nel 1726 e successivamente ripresa più volte nella prima metà del XVIII secolo. Tomaso Albinoni rivela in questa partitura stile originale e statura artistica elevatissima: non a caso in quello scorcio di anni era diventato l’operista veneziano più conteso e celebrato.

La trascrizione e il recupero alle scene di Statira sono stati commissionati nel 2019 dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. In occasione della ripresa a Treviso sono state aggiunte pagine inedite dell'opera che saranno eseguite per la prima volta in tempi moderni per il pubblico del Teatro Comunale Mario Del Monaco. La direzione musicale è affidata a Francesco Erle, alla testa dell’Orchestra barocca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, le scene sono di Alessia Colosso, i costumi di Carlos Tieppo e le luci di Fabio Barettin.

La trama

La trama tratteggia la rivalità fra le due principesse Statira e Barsina per la successione al trono di Persia dopo la morte del re Artaserse. Il paese è sconvolto dalla guerra: improvvisamente il nemico Oronte, a capo dell’esercito Scita, rompe le difese dei persiani e prende il comando. Toccherà al nuovo conquistatore, in accordo con il senato, stabilire quale contendente avrà la corona. La pericolosa situazione di stallo genera intrighi, inganni amorosi, faide di corte, corruzione e attentati. La rivelazione d’un principe straniero scioglierà ogni nodo, portando la Persia a un nuovo assetto politico sotto il segno della ragione e della lealtà.

Nel cast figurano Lidia Fridman nel ruolo di Statira, Ligia Ishitani (Barsina), Xi Tianhong (Oronte), Michele De Coelho (Arsace), Bao Jie (Oribasio), Yi Hao Duan (Dario), Andrea Gavagnin (Idaspe) e Marco Ferraro (Artaserse). Maestro al cembalo Mizuho Furukubo.

Anteprima per le scuole e conferenza sull'opera

Il pomeriggio del 6 novembre gli studenti e i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a indirizzo musicale, dei conservatori e degli istituti musicali nell'ambito del Progetto Sipario verranno guidati all'ascolto e alla comprensione dell’opera per poi assistere all'anteprima. Il progetto formativo ideato dal Teatro Stabile del Veneto e Comune di Treviso, è frutto della collaborazione con Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Conservatorio A. Steffani di Catelfranco Veneto e Soroptimist International Club Treviso, intende offrire a studenti e insegnanti occasioni di conoscenza e approfondimento di una selezione di spettacoli che compongono la stagione lirica trevigiana.

Per tutti gli appassionati, venerdì 8 novembre (ore 19.00) è prevista al Ridotto del Teatro Comunale Mario del Monaco una conferenza sull'opera condotta da Elena Filini, con il regista Francesco Bellotto e il direttore Francesco Erle.

Teatro Del Monaco| Treviso

La Statira

6 Novembre 2019 17:00 Anteprima

8 Novembre 2019 20:00 Turno A

10 Novembre 2019 16:00 Turno C

di: Apostolo Zeno e Pietro Pariati

musica di: Tomaso Albinoni

maestro al cembalo e direttore: Francesco Erle

orchestra barocca del: Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia

regia: Francesco Bellotto

scene: Alessia Colosso

costumi: Carlos Tieppo

allestimento: Fondazione Teatro La Fenice

in collaborazione con: Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia

durata: 2h 10’ con intervallo