Arriva al "Teatro del pane" la possente voce della band londinese “Incognito”: Imaani Saleem

Serata dedicata alla Soul Music, Funk & R&B.

Imaani Saleem + Dj Cris Falco



Imaani Saleem, lead voice della nota band londinese “Incognito”, porta sul palco il sound black dell’ R&B, del funk e del Neo Soul. Attraverso un repertorio raffinato e vario, lo spettacolo percorre atmosfere cangianti, dal lounge piu’ intimo all’energia dei brani piu’ ballabili nella fantastica cornice del Teatro Del Pane.



Imaani ha collaborato con importanti artisti come Jocelyn Brown, Gloria Gaynor, Incognito, Anastacia, Betty Wright, Mica Paris, Stephen Marley, Julian Marley, Carleen Anderson e Leon Ware. La sua voce puo’ essere ascoltata nell’album “Urban Blanket”, “Eleven”, “Under the Surface”, “Adventures in Black Sunshine”, “Amplified Soul” e molti altri.



Imaani sara’ accompagnata da: Francesco Signorini (tastiere ),

Davide Repele (chitarra), Francesco Inverno (batteria),

Manuele Maestri (basso), Barbara Lorenzato e Rossana Carraro (cori).