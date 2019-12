Natale al Teatro Del Monaco, "gift card" e programma speciale per la città e le famiglie

Il Natale del Teatro Stabile del Veneto fa il pieno di stelle e porta sotto l’albero del Del Monaco di Treviso un cartellone ricco di spettacoli pensati per intrattenere e divertire grandi e piccini durante le feste e una novità per il pubblico cittadino la Gift Card, per regalare il teatro ad amici e parenti e dare loro la possibilità di assistere a un’ampia scelta di appuntamenti in programma per la Stagione teatrale 2019/2020. Un’originale idea per “regalare le stelle”, dal raffinato packaging natalizio, che offre la possibilità di acquistare 2 o 4 ingressi a scelta tra una selezione di spettacoli del cartellone di prosa, danza ed eventi speciali in scena al Teatro Del Monaco, a partire dallo spettacolo Anfitrione (13>15 dicembre 2019).

Gli spettacoli di Natale

Oltre alla Gift Card per il periodo delle feste il Teatro Del Monaco offre un programma di spettacoli tutti dedicati al Natale. Ad aprire il sipario il concerto di Red Canzian Testimone del tempo evento ideato dallo storico cantante e bassista dei Pooh che ripercorre le tappe più significative della storia della musica dagli anni ’50 a oggi e che il Teatro Stabile del Veneto ospita il 21 dicembre (ore 21.00) sul palco del Del Monaco di Treviso per raccogliere fondi in favore della Fondazione Città della Speranza.

Il 22 dicembre è il turno di Buon Natale, Babbo Natale (ore 16.00), una fantastica commedia musicale che si rivolge a tutta la famiglia e porta in scena un Babbo Natale insolito, diverso da come siamo abituati a immaginarlo. Una magica fiaba natalizia che si ispira alla tradizione e insieme tocca temi della contemporaneità. Il 27 dicembre va in scena il Gala di danza (ore 20.45) uno spettacolo di classica e neoclassica già molto apprezzato e applaudito in importanti teatri italiani, con i solisti e i primi ballerini del Teatro alla Scala. Con un repertorio vario portano in scena coreografie di Rudolf Nureyev, Yvette Chauviré, Anna-Marie Holmes, Marco Pelle, Giuseppe Carbone e altri ancora. Attraverso il ballo i danzatori spaziano dai temi sociali ai grandi classici della danza quali Il lago dei cigni e Giselle per regalare un momento di sogno al pubblico in sala.

La magia del Natale continua anche a Capodanno il 31 dicembre (21.30) in compagnia di un maestro indiscusso del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto che con i suoi celebri costumi di carta dà vita a The Living Paper Cartoon uno spettacolo che è una vera e propria Babilonia di creatività. Sul palco ci saranno costumi di carta, che raffigurano personaggi italiani e stranieri, e ad animarli ci sarà lui, straordinario performer capace di ripetere movenze e tic che rendono tutto esilarante. A chiudere le feste in linea con lo spirito dell’Epifania, il 5 gennaio (ore 18.00) la Big Vocal Orchestra porta in scena My Favorite Christmas, un repertorio di brani di grande impatto emotivo, dal pop alle colonne sonore di film, passando per il gospel fino a celebri brani di musical cantato dalle 200 voci del coro più grande d’Italia.

La Gift Card del Teatro Del Monaco

Un’idea originale sotto l’albero e un’occasione per regalare la possibilità di assistere a un’ampia scelta di spettacoli in programma per la Stagione teatrale tra cui: La Casanova di Carlo Goldoni, Piccole gonne di Alessandro Fullin, Antigone con Sebastiano Lo Monaco, Sento la terra girare con Teresa Mannino, Nino Frassica & Los Plaggers Band, La donna Leopardo di Michela Cescon, Il barbiere di Siviglia di Monica Casadei.

Come utilizzare la Gift Card

La Gift Card può essere utilizzata presso la biglietteria del Teatro Del Monaco e sul sito www.teatrostabileveneto.it, grazie al codice della card si possono ritirare i biglietti per gli spettacoli compresi nella promozione. La Gift Card può essere usata su più spettacoli o anche utilizzando tutti gli ingressi per un solo spettacolo. La promozione è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.