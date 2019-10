"Un palco a Santa Bona" comincia con: Perpetua zovane, casìn in canonica!

Sabato 2 novembre dalle ore 21:00 alla rassegna “UN PALCO A SANTA BONA”, al Piccolo Teatro Cordimunda, in via Santa Bona Nuova, 116, la Compagnia Eleonora Duse di Treviso metterà in scena la pièce teatrale “PERPETUA ZOVANE… CASìN IN CANONICA!”, di Dante Callegari per la regia di Lucio Zanette.

L’ambientazione scenica è quella di una canonica veneta nella quale prendono vita numerosi e interessanti personaggi: Il parroco, Don Mosè, anziano e conservatore, la sempre indaffarata suor Marianna, donna religiosa piena di paturnie, l’anziano Titta, “nonsolo” affetto dalla balbuzie, la signora Argenide vecchia, beghina e pettegola, il suo giovane nipote Attila, fannullone di prim’ordine, il sior Eusebio, un morto che non è ancora morto, la moglie, siora Speranza, che pensa solo alle apparenze e, infine Marietta, la giovane perpetua, che tra equivoci e maldicenze, continua a svolgere il suo lavoro, salda nei suoi principi morali. E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni consultare il sito www.lacompagniadeipapa.it