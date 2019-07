Tanto divertimento e tanta musica al Torneo di calcio a 6 “Trofeo Leon d’Oro” a Fossalta Maggiore di Chiarano dal’8 al 26 Luglio 2019. In occasione della sedicesima edizione del Torneo, l’ottava edizione in ricordo di Flavio e Luciano, organizzato dalla Pro Loco di Fossalta Maggiore in collaborazione con la Parrocchia di San Marco Evangelista, lo spettacolo ed il divertimento è assicurato: tutte le sere dal lunedì al venerdì oltre alle partite sul campo di calcio di fronte alla Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista, sarà a disposizione di partecipanti e simpatizzanti lo stand della birra e si potranno degustare gustose grigliate, e tutti i venerdì sera serata del pesce. Le fasi eliminatorie dall’8 al 17 Luglio, i quarti di finale il 18 ed il 19 Luglio, le semifinali il 24 Luglio e la finale il 26 Luglio. Durante il periodo del torneo tanta musica ad animare le serate del venerdì sera: venerdì 12 Luglio i “Lambrusco - Liga Rock Party”, venerdì 19 Luglio “Los Massadores Buoi Band - A Tremo in Vacca tour” - e durante la finalissima di venerdì 26 Luglio, la Serata Karaoke.

Giovedì 25 Luglio il torneo di calcio femminile, ed il 7° Trofeo “De do no te ghin fa una” e alle 22.00 la serata musicale organizzata dalla scuola di musica Paul Jeffrey. Per informazioni e prenotazioni tavoli, a disposizione la chat whatsapp al 340.6994177.

