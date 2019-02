IMPARIAMO A RILASSARCI CON IL TRAINING AUTOGENO



“Il momento giusto per #rilassarsi è quando non hai tempo per farlo” (Sydney J. Harris)



Il Training Autogeno non è una semplice tecnica di rilassamento; rappresenta un vero e proprio strumento di cambiamento utile per:



• Gestire ansia e stress.

• Migliorare la performance lavorativa, sportiva o scolastica.

• Ridurre i disturbi psicosomatici (cefalee, gastriti ecc.) e l’ insonnia.

• Gestire le emozioni.

• Recuperare le energie fisiche e mentali.

• Aumentare la concentrazione e l’attenzione.

• Aumentare la consapevolezza di sé.

• Migliorare l’autostima.



Corso pratico di 5 incontri in cui verranno affrontati gli esercizi base del Training Autogeno: calma, pesantezza, calore, cuore, respiro, plesso solare e mente fresca.



Verrà fornita ai partecipanti una dispensa e dei file audio per poter praticare il Training Autogeno autonomamente.



QUANDO



Lunedì 18/02

Lunedì 25/02

Lunedì 4/03

Lunedì 11/03

Lunedì 18/03



ORE: 20:30-21:30



DOVE



Ground Control Coworking. Via Calmaggiore, 15 Treviso



COSTI



Totale 5 incontri: 120 euro



PER INFORMAZIONI:



📱328 31 87 509

📧 formaggi.pamela@gmail.com

Facebook: Relazionamente-Pamela Formaggi Psicologa