Prima edizione del “Trevisano nel mondo dell’anno”

La Sezione cittadina dell’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, in collaborazione con la propria Sede Provinciale, Treviso Suona Jazz Festival, il Gruppo Alpini Città di Treviso, Edera Film Festival, Coro Stella Alpina, Around & About Treviso, l'Ufficio Scolastico Territoriale e il patrocinio del Comune di Treviso, intende istituire il premio “Trevisano nel Mondo dell’anno” con la prima edizione il 24 maggio 2020. Il premio è volto a riconoscere le eccellenze in ambito cittadino, che si sono distinte all’estero: due persone nell’ambito sociale e medico e un giovane, under 35, distintosi per la sua eccellenza in ambito professionale o sportivo. Chiunque, anche se non iscritto all'Associazione, potrà inviare la segnalazione seguendo le indicazioni riportate sul form a disposizione sul sito www.trevisaninelmondo.it la pagina Facebook https://www.facebook.com/Associazione-Trevisani-nel-Mondo-Sezione-di-Treviso-111075777040750/?modal=admin_todo_tourhttp://www.istruzionetreviso.it/prima-edizione-del-trevisano-nel-mondo-dellanno-treviso-24-maggio-2020/