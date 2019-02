Domenica 17 febbraio al Teatro Sant’Anna il Capi e l’Assistente

debuttano in PRIMA NAZIONALE con lo spettacolo

“L’ultimo T-Rex era un bullo”,

ovvero il vero motivo per cui si sono estinti i dinosauri.

Domenica Gli Alcuni omaggiano ancora una volta la propria città, e in special modo i bambini, scegliendo di debuttare a Treviso anche con il loro ultimo allestimento “L’ultimo T-Rex era un bullo”, che dopo le repliche trevigiane inizierà a circolare nei teatri e nelle piazze di tutta Italia. Domenica 17 febbraio alle 16.30 il Teatro Sant’Anna ospita il nuovo spettacolo, che vede in scena i fratelli Francesco Manfio e Sergio Manfio (quest’ultimo firma anche la regia) e che parla di un tema molto attuale e che tocca da vicino il mondo della scuola: quello del bullismo.



Uno spettacolo di grande qualità e assai coinvolgente com’è abitudine degli allestimenti de Gli Alcuni. In scena i due personaggi – conosciuti e amatissimi dai bambini – del CAPI (Sergio Manfio) e dell’ASSISTENTE (Francesco Manfio), che sapranno come di consueto entusiasmare il giovane pubblico trasmettendo nello stesso tempo contenuti importanti, confermando l’incessante impegno degli Alcuni sulle tematiche che riguardano l’infanzia.





COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Non è mai troppo presto per parlare di bullismo. Capire per riconoscere. Riconoscere per distinguere ciò che diverte da ciò che ferisce…

Mentre stanno scavando alla ricerca di fossili di dinosauri nel deserto del Sahara, il Capo spedizione e il suo Assistente fanno un’incredibile scoperta. Accanto a uno scheletro quasi intatto e molto grande di T-Rex, trovano le orme di un Chilesauro molto piccolo, e le orme suggeriscono che il piccolo teropode sia riuscito a fuggire a quello che invece ha ucciso il gigantesco dinosauro. Ciò che risulta evidente è che il grosso predatore sia morto a seguito di un enorme spavento: ma come è possibile che invece il piccolo Chilesauro si sia salvato? I due esploratori scopriranno che non importa se sei un enorme T-Rex… a fare i bulli con i più piccoli e indifesi c’è sempre il rischio di imbattersi in qualcuno più grosso di te!



Dopo il debutto domenicale, lo spettacolo resta in scena al Sant’Anna fino a mercoledì mattina, e verrà riproposto con una replica anche a maggio, per le scuole primarie.