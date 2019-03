Uncle Muff live al Bosketto!

Giovedì prossimo 7 Marzo al Bosketto ricominciano i concerti live con una delle band più eclettiche della scena musicale veneta.. gli UncleMuff! La band per l’occasione presenterà i brani del loro nuovo album in uscita!!!



Consigliata la prenotazione per chi viene a cena 0422-582180.

Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro

Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



UNCLE MUFF - Paesaggi sonori brillanti, ebbrezza di miraggi, profumi dell'est Europa si intrecciano a sonorità rotonde, talvolta ruvide e taglienti.

I riferimenti artistici sono vari e non invasivi: amano passeggiare con Nick Cave nei suoi cieli britannici, strizzano l’occhio a Tom Waits e alle sue evoluzioni circensi e talvolta sorvolano i deserti psichedelici di Neil Young. Un’infedeltà irrequieta e produttiva li spinge a concepire brani eterogenei e spesso difficilmente inquadrabili in un genere. Qualcuno potrebbe chiamarlo indie rock, ma entrare al circo senza pagare il biglietto non è cosa da tutti.

Hanno all’attivo 2 CD di brani originali e a breve verrà pubblicato il terzo album.