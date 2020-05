Da Treviso una preghiera ecumenica per la ripartenza

Le Comunità ortodosse della Chiesa Moldava e Romena, la Chiesa Battista Agape e la diocesi di Treviso, coordinate dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso hanno deciso di ritrovarsi a pregare per chiedere all’unico Signore Gesù Cristo di vivere con rinnovata fraternità questo tempo di “ripartenza” così delicato per tutta la società civile, sotto lo sguardo della Vergine Maria. La celebrazione, presieduta dal vescovo Michele Tomasi, si svolgerà nella chiesa di Sant’Agostino, a Treviso, sede della parrocchia ortodossa moldava, e sarà trasmessa sul canale YouTube della diocesi giovedì 28 maggio alle ore 20.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.