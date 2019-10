Più che una classica proposta di vacanza “Viaggia con Lei, alla riscoperta del Femminile” è un percorso esperenziale la cui parola che fa da trait d'union è Sorellanza.

Sorellanza che nasce dal recupero di antiche tradizioni che facevano sì che, un tempo, le Donne si sedessero in cerchio tra loro e condividessero esperienze di Vita, elargendo ascolto e consigli dettati dal puro desiderio di sostenersi reciprocamente.

In un tempo in cui ci si sente sempre più facilmente isolate e pervase da un senso di solitudine ed inadeguatezza, è tempo di creare momenti preziosi in cui Re-incontrarsi e ritrovare armonia nel proprio e altrui mondo Femminile.



Dall’ascolto e dall’osservazione del proprio mondo interiore, verrai guidata ed accompagnata verso una visione nuova di Te Stessa, delle tue Emozioni e dei tuoi Pensieri, libera dal giudizio e dall’idea che tu possa essere sbagliata o inadatta.

Sciogliere l’idea che le altre siano perfette e che quello che la tua anima sta in qualche modo chiedendo è solo di Essere Ri-conosciuta, Liberata dai condizionamenti e Amata.





Perché proprio il Marocco? Perché il Marocco è in grado di donare molto!

Dai colori vivaci ai profumi speziati, dal Silenzio ai ritmi più lenti che permettono di potersi fermare ad ascoltare la propria Voce interiore senza interferenze e senza essere travolte dalla solita routine che ci porta sempre più lontano da Noi stesse.

E che dire delle magiche atmosfere macrebine mediorientali in grado di trasportarti in un mondo esotico e misterioso?



A chi è rivolto: Esperienza rivolta a tutte le Donne di ogni età e storia personale.



Quando: dal 19 al 26 gennaio 2020



Ester Stella Carbonetti, in collaborazione con Gli occhi del Marocco e di guide ufficiali locali che si prodigheranno a rendere questa esperienza un incontro magico, accompagnerà le partecipanti in questo viaggio non solo fisico ma, anche e soprattutto, interiore.





Programma di Viaggio



1 gg : Volo e arrivo a Marrakech. Dopo il disbrigo delle formalità aereoportuali sarete accolte dalla nostra guida ufficiale. Presa in carico del gruppo e trasferimento in Riad. In base al vostro orario d'arrivo avremo modo di avere un primo approccio alla medina e alla sua famosissima piazza Jemaa El Fna. Cena e pernottamento in Riad.



2 gg : Marrakech tutta da scoprire

Al mattino, dopo la prima colazione, scopriremo e visiteremo i luoghi e i monumenti più interessanti di questa città. Con la nostra guida ufficiale scopriremo i souk, gli antichi mestieri, palazzo Bahia, le Tombe Saudiane, i giardini Majorelle, la moschea Koutoubia e molto altro. Un vero full immersion nella città rossa. Cena libera .

Alla sera presentazione del gruppo in cerchio.



3 gg : Marrakech / Agafay Desert

Dopo la prima colazione, trasferimento in Agafay.

A 50 minuti di viaggio dal centro di Marrakech, si trova il “deserto” di Agafay. Non si tratta di un paesaggio sahariano: qui non è presente la sabbia, ma un’enorme distesa di pietra che sembra non terminare mai, dove è presente un’alternanza di altopiani sterili, che sembrano abbandonati, dall’aspetto semi-lunare; caldissimo nei mesi estivi, ma che nei mesi più freschi offre un panorama rurale di tutto rispetto, molto affascinante.

Arrivo in mattinata, sistemazione in tenda o ecolodge e rito del “Lasciar andare: l’acqua che libera”.

Pranzo.

Pomeriggio: Lab. “Io Ascolto”. A seguire attività proposta per conoscere il magico Deserto di Agafay e le sue tradizioni.

Sera: Cena. Nel dopo cena breve meditazione e, a seguire, condivisione dell’esercizio “Io Ascolto”. Prima di salutare la giornata appena trascorsa ci fermiamo ad osservare il cielo stellato.



4 gg : Agafay desert

Mattina: laboratorio “Racconta una Storia” - a seguire momento condivisione di gruppo. Tempo previsto 2 ore

Pranzo

Pomeriggio: dalle 16 al tramonto incontri fotografici individuali

Sera: libera in compagnia



5 gg : Agafay desert

Mattina: dall’alba alle 9 incontri fotografici individuali

Pranzo.

Pomeriggio: lab “Io Mi Racconto?” -

Sera: meditazione di saluto



6 gg : Agafay desert / Essaouira

Dopo la prima colazione trasferimento verso Essaouira, la perla del Marocco che si affaccia sulla costa dell'Oceano Atlantico .

Questa gita privata di un giorno da Marrakech a Essaouira è una delle più popolari e conosciute.

La medina di Essaouira EX Mogador è iscritta nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO.

Oggi, Essaouira, conta molte gallerie d'arte e ispira molti nuovi talenti. Vi sono poi commercianti di antichità arabe, africane, gnawa, fabbricanti di mobili in legno di thuya, che mantengono l'odore dei preziosi alberi di limone.

Con i suoi ristoranti affacciati sul porto, la sua sabbia chiara e la sua meravigliosa atmosfera rilassata, Essaouira, città di mare del Marocco, è una boccata di aria fresca per la gente locale e per i visitatori.

Durante il nostro ingresso ad Essaouira, scoprirete migliaia di alberi di Argan, non ne troverete così tanti in nessun altra parte del mondo. Solo nella zona tra Essaouira, Agadir e dintorni vi sono circa ottocento mila ettari di alberi, considerati vero è proprio tesoro di questa regione.

Lungo il tragitto che conduce alla città di Essaouira, potrete fermarvi a fotografare la famosa zona dove le capre stanno sugli alberi di argan. Prima di arrivare ad Essaouira, inoltre, potrete avere il piacere di fermarvi presso un'associazione locale femminile berbera dove donne di tutte le età producono molti prodotti di olio di argan, creme ecc... usati sia per scopi nutrizionali che cosmetici.

Essaouira ha un piccolo ma affollato porto di pescatori, i quali garantiscono pesce fresco tutti i giorni.

Potrete visitare il vecchio porto, dove fare foto bellissime.

In città avrete tempo libero per girare e scoprire le bellezze che questo patrimonio Unesco può offrire. Pranzo libero. In tardo pomeriggio rientro a Marrakech, cena in Riad e osservazione degli scatti selezionati (con scelta foto Totem)



7 gg : Marrakech

Al mattino, dopo la prima colazione, tempo in città in libertà

Pomeriggio : Coccole per l’Anima

In serata cena libera e pernottamento in Riad.



8 gg : Marrakech / Italia

Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.













PREZZO PER PERSONA : 1250 EURO

L'evento prevede 8 partecipanti.





IL TOUR INCLUDE

* Trasferimento a/r aeroporto

* tutte le sistemazioni in Riad a Marrakech

* Sistemazione in tenda o ecolodge in campo luxury in pensione completa presso l'Agafay desert

* Guida ufficiale per la visita di Marrakech

* Ingressi a palazzi e giardini Majorelle durante la visita di Marrakech

* Guida ufficiale per tutto il soggiorno ( tour leader )

* Escursione giornaliera ad Essaouira

* Hammam

* 2 cene a Marrakech





IL TOUR NON INCLUDE

Biglietti aerei

Assicurazioni

Bibite

Pranzi e cene dove non specificato









Ester Stella Carbonetti

Fotografa, formatrice, ideatrice di MOONLIGHT LUCE DI RINASCITA, progetto di Fotografia Alchemica al Femminile.

Nata in Abruzzo, cresce circondata dai boschi fino ai 20 anni, quando decide di trasferirsi a Treviso, Compiuti i 33 anni, a seguito di una grave malattia infiammatoria da cui guarisce grazie a un approccio integrato, intraprende un percorso di autoritratto che si rivela terapeutico e da cui nasce il progetto di Fotografia Alchemica “Moonlight Luce di Rinascita”, volto all’aiuto e al sostegno nei percorsi di consapevolezza di sé.

Unica regola nel percorso: mettersi in gioco, permettersi di essere ciò che si è, al di là dei condizionamenti e delle paure, per demolire le convinzioni limitanti, per arrivare a Rivedersi e RIconoscersi Uniche e Belle.





Cosa ti porti a casa?

Una selezione delle foto più significative di tutto il Viaggio

La tua foto Totem in digitale ad alta risoluzione

Le opere realizzate durante il lavoro nel deserto

Una nuova visione di Te che ti accompagnerà per sempre

Un pezzetto di cuore di tutte le Sorelle che, come Te, avranno condiviso un pezzo della loro Esistenza in questo Viaggio.





Adesioni entro il 20 dicembre 2019.



Per info e prenotazioni

Rosy Giancaspro de Gli Occhi del Marocco Tours

T. 348 03 58 023 - email rgiancaspro@libero.it



Ester Stella Carbonetti

T. 329 80 44 105 - email: moonlight.rinascere@gmail.com