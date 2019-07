Viaggio segreto tra i quadri: ultimo appuntamento di paesi storie e bambini 2019

Domenica 1 settembre 2019 ore 17.00

“Viaggio segreto tra i quadri”

Compagnia Fata Corolla & Fata Valeriana



Genere: teatro d’attore con pupazzi

Età: 3 – 8 anni



Maga Cornacchia vuole distruggere i fiori e gli alberi della terra cominciando, non si sa perché, proprio dai quadri. Grazie a un incantesimo, le due fate Corolla e Valeriana acquisiranno il potere di entrare nei quadri per cercare di bloccare i piani di Maga Cornacchia. Ci riusciranno? Questo è un segreto che non possiamo svelarvi…



Presso: Zenson di Piave – area parrocchiale, via Isola 3

In caso di pioggia: Zenson di Piave - Auditorium delle scuole medie, via degli Alpini 2







INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera || Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.

L’edizione 2019 “Paesi, Storie e Bambini” è il percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso. Il cartellone parte a maggio per terminare a settembre portando in 12 luoghi differenti un totale di 15 spettacoli teatrali per famiglie. Sui palcoscenici dei vari comuni, le nostre compagnie daranno vita ad una sorta di variopinto festival fatto di sirenette, dinosauri, giardini stregati, magie, personaggi fantastici e ambientazioni variopinte. Come da consolidata tradizione, Gli Alcuni coinvolgeranno il pubblico rendendolo continuamente complice della narrazione e protagonista attivo del racconto.

I bambini potranno collezionare e accumulare i timbri che le compagnie faranno alla fine di ogni spettacolo nella tessera della rassegna, in modo da ottenere sconti e regali.

I comuni, le pro loco e le organizzazioni coinvolte sono le seguenti: Comune di Miane e Pro Loco di Combai, Comune di Crocetta del Montello, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Valdobbiadene, Comune di Cornuda, Comune di Arcade, Comune di Breda di Piave, Comune di Susegana, Comune di San Fior, Comune di Zenson di Piave, Centro Commerciale L’Arsenale di Roncade e Best Western Premier BHR Treviso Hotel.

La rassegna, che fa parte del progetto Reteventi, è realizzata con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è realizzata in collaborazione con Regione Veneto e Provincia di Treviso.

La programmazione completa degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it