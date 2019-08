“Viaggio segreto tra i quadri”: chiude la rassegna paesi, storie e bambini 2019

ULTIMO APPUNTAMENTO di Paesi, Storie e Bambini 2019: il teatro nelle piazze della Marca Trevigiana! Domenica 1 settembre a Zenson di Piave con “Viaggio segreto tra i quadri” di Fata Corolla e Fata Valeriana



Si chiude a Zenson di Piave l’edizione 2019 di Paesi, Storie e Bambini 2019: il percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso è in programma per domenica 1 settembre alle ore 17.00 presso l’area parrocchiale di Zenson di Piave vede in scena la compagnia Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana (le attrici Anna Manfio e Anna Giusti) nello spettacolo “VIAGGIO SEGRETO TRA I QUADRI”, una delicata fiaba contemporanea sul tema dell’ambiente, che parla anche di arte, per la regia di Anna Manfio.

Sergio Manfio, direttore artistico de Gli Alcuni, a conclusione della rassegna afferma: “Per fortuna nel nostro tempo così tecnologico, spesso distratto e frettoloso, c’è ancora la possibilità di narrare storie per i bambini, di viverle insieme a loro… Siamo felici di essere riusciti – insieme ai responsabili della Cultura dei Comuni partecipanti e con altre realtà del territorio – a “costruire” una interessante rassegna itinerante di spettacoli di qualità, che contribuirà senza dubbio alla coesione territoriale, e consentirà di tessere nuovi rapporti tra le persone. I giovanissimi e le loro famiglie verranno idealmente uniti dal teatro che – oltre all’aspetto ricreativo – offre sempre interessanti spunti di dialogo e interazione”



COSA RACCONTA LO SPETTACOLO – Un vecchio detto recita: “C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa”. Questa frase sembra però essere completamente sconosciuta alla perfida Maga Cornacchia, che vuole distruggere i fiori e gli alberi della terra cominciando proprio da quelli contenuti nei quadri, e il perché lo scopriremo presto. Una volta distrutti gli alberi e i fiori all’interno dei dipinti, la gente, un po’ alla volta, perderà la memoria di come erano belle le ninfee di Monet, i girasoli di Van Gogh, il canestro di frutta di Caravaggio… e anche i fiori e gli alberi non avranno più modelli da seguire per fiorire e crescere. Grazie a un potente incantesimo le due fate Corolla e Valeriana acquisiranno il potere di entrare nei musei, camuffate da quadri famosi, per cercare di mandare all’aria i piani di Maga Cornacchia. Ci riusciranno? Questo è un segreto che non possiamo svelarvi…



NOTE DI REGIA – I Girasoli di Van Gogh, le Ninfee di Monet, Il canestro di frutta di Caravaggio: cos'hanno in comune questi capolavori? Raffigurano fiori e elementi vegetali. Questi soggetti offriranno alle due attrici lo spunto per parlare di arte e di memoria al giovane pubblico.

Maga Cornacchia vuole far dimenticare la bellezza dei colori della natura, agendo sull'arte e cancellando i colori dei dipinti, che diventeranno tutti grigi… Lo spettacolo desidera unire la valenza didattico-educativa del tema del senso dell'arte nella memoria e della salvaguardia della bellezza come bene condiviso, con quella fiabesca ed avventurosa del teatro.

Coinvolgere il giovane spettatore tramite la chiave magica consente di accostare al divertimento e all'emozione la riflessione sul rispetto per gli elementi naturali e per il patrimonio artistico e l'amore per la tradizione della fiaba dentro cui si incasella la vicenda. Nel tentativo di sconfiggere l'antagonista Maga Cornacchia, si viene a conoscenza di come lo spirito creativo sia un'arma potentissima per la soluzione di problemi e di come la fantasia trasformi quello che vediamo, offrendo nuove chiavi di lettura. Nel corso del dipanarsi della storia, il pubblico acquisisce la consapevolezza che la natura e la bellezza dell'arte vanno difese e protette, ed è chiamato, divertendosi, a riflettere sul tema.



