Villa Navagero Erizzo apre le porte!

Le prime notizie riguardanti i rapporti della storica famiglia veneziana dei Navagero con il territorio della Marca Trevigiana risalgono al 1420, quando Giovanni Navagero venne nominato Podestà di Treviso. Successivamente fu residenza del Doge Erizzo infatti la Villa presenta tutte le caratteristiche della Residenza Dogale, il potere del Doge della Repubblica di Venezia si rispecchia nell'imponenza della Villa composta da più fabbricati, villa barchessa foresteria e parco di oltre 5 ettari. Tutto alla villa è storia, parla di un passato glorioso e le opere d'arte sia all'interno che all'esterno della Villa ne sono la dimostrazione. Il doge Erizzo incarico' il grande architetto Baldassar Longhena autore della Chiesa di Santa Maria della Salute a Venezia per la realizzazione della scala in marmo policromo e per la realizzazione della splendida cedraia.



