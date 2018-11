Dicembre di visite guidate alla mostra "Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962"

Il Museo nazionale Collezione Salce, in collaborazione con l'associazione culturale Heritage Italy, propone nel mese di dicembre un ricco calendario di visite guidate "a partenza aggregata" alla mostra Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962 (dal 29 settembre 2018 al 17 marzo 2019). Molti gli appuntamenti nel periodo delle festività natalizie. L'offerta culturale, già sperimentata con successo, dà l'opportunità a singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici, di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte. Attraverso i capolavori della grafica pubblicitaria – opera di Armando Testa, Franco Grignani, Bob Noorda, Giovanni Pintori e tanti altri – ci si immerge negli anni tra la Ricostruzione e l'esplosione del miracolo economico, epoca che cambierà il volto sociale e culturale dell'Italia.



CALENDARIO

Dicembre

sabato 1 ore 15.00

sabato 8 ore 15.00

domenica 9 ore 15.00

sabato 15 ore 15.00

domenica 23 ore 15.00

sabato 29 ore 15.00

domenica 30 ore 15.00



Costi: € 4 €+ biglietto d'ingresso al museo (€ 8 € intero; € 4 ridotto)

Luogo di incontro: biglietteria del museo (via Carlo Alberto 31, Treviso)

Per info e prenotazioni: heritageitaly@gmail.com, oppure 340 2814124/ 377 4947270