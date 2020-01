Vittoria Puccini al Multisala Corso di Treviso per "18 regali"

Uscito nelle sale il 2 gennaio, 18 REGALI, il film di Francesco Amato vedrà una speciale presentazione a Treviso. Sabato 4 gennaio al Multisala Corso Treviso (nel cuore della città) alle ore 21.45 saranno presenti in sala l’attrice Vittoria Puccini, il regista Francesco Amato e il marito di Elisa, Alessio Vicenzotto che ha collaborato alla sceneggiatura del film.

18 REGALI di Francesco Amato, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo.

Film ispirato alla commovente storia vera di Elisa Girotto, mamma 40enne di Spresiano che, prima di morire di cancro, ha voluto lasciare alla propria bambina una serie di regali per festeggiare i suoi primi 18 anni di vita.

Custode dei preziosi doni, che terranno aperto un dialogo invisibile tra Elisa (nel film Vittoria Puccini) e Anna (interpretata da Benedetta Porcaroli), è il marito e padre Alessio Vincenzotto (sullo schermo Edoardo Leo), che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura, aprendosi al regista Amato, mostrando lettere, svelando aneddoti felici e rivelando che cosa la moglie avrebbe voluto lasciare alla figlia anno dopo anno, come segno del suo amore immortale.

La storia è “bella” non solo per la sua eccezionale portata emotiva, ma perché il film la dipana in tutta la sua complessità, senza scadere mai in facili pietismi, ma rendendo conto anche della rabbia di Anna, che ad ogni compleanno deve fare i conti con una mamma che non c’è più, e che non può essere sostituita da alcun regalo.