La voce dell'anima - mini corso gratuito

Conoscere la voce dell’Anima…

Sai riconoscere la Voce della tua Anima?

E hai la certezza che sia proprio la sua?



Affrontare insieme questi temi sarà divertente, dissacrante e sconvolgente…



Il criceto che hai nella testa potrebbe arrivare a fine serata ad essere senza fiato o esultare di gioia per le risposte che finalmente ha avuto.



A parte gli scherzi, anche se la frase l’ho presa da una partecipante di una precedente edizione… nelle 2 ore e mezza che passeremo insieme, alterneremo



i momenti teorici

con le dimostrazioni

e gli esercizi pratici

e soprattutto dalle molte domande che potrai fare tu o qualche altro partecipante…



Pertanto, se ti stai chiedendo cosa faremo durante la serata... non so dirtelo ora. Nascerà molto dalle curiosità e dalle domande che scaturiranno quando avrai intuito la potenzialità dell’Easy Soul System 😉



La meditazione/visualizzazione finale aiuterà a vivere ancora più in profondità l'esperienza della Voce dell'Anima. E se per caso ti addormenti perché sei stanco nessuno lo noterà, così rimarrà un segreto tra te e me. 😉



Sì, entra gratuitamente e se ti piacerà la serata potrai fare un’offerta libera.

Ma la più bella ricompensa sarà percepire che le 2 ore che hai dedicato a te stesso sono state utili.



🔶️Prenotare il tuo posto è consigliato, anzi indispensabile.



Farlo è semplice, clicca sul link ➡️http://bit.ly/La-voce-anima-20191128

e compila il modulo qui sotto.



Beh, che dirti altro… ti aspetto.

Andrea