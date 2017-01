Treviso WordPress Meetup - Episodio 2: “Child Themes e Css”

Ripartono i meetup per WordPress Treviso. Ingresso gratuito e libero a tutti gli appassionati di WordPress a tutti i livelli. Ecco i due temi per la serata: • Alessandro Vecchiato ci introduce ai Child Themes di WordPress Child Themes: creeremo una guida rapida con i passaggi fondamentali per la costruzione di un tema Child, e vedremo quando e perchè è importante crearne uno per personalizzare un tema WordPress. • Giorgio Beggiora ci spiega i CSS correlati ai Child Themes di WordPress Introduzione ai CSS: dai selettori ai preprocessori. Vedremo quali sono al giorno d'oggi i principali temi che ruotano attorno al mondo dei CSS Per partecipare clicca sul tasto SI che trovi di fianco a questo evento. Clicca qui: https://www.meetup.com/it-IT/Treviso-WordPress-Meetup/events/236748070/ Vi aspettiamo! Alessandro, Giorgio e Rosetta Ps. Treviso WordPress Meetup ora ha un proprio sito internet wptreviso.it dove potrete sempre trovare tutte le news, articoli e materiali relativi ai meetup. Contatti La chat ufficiale di WordPress in Italia è su Slack https://italia-wp-community.slack.com/signup #wptreviso email: info@wptreviso.it Istruzioni per iscriversi su Slack https://it.wordpress.org/files/2015/07/GuidaiscrizionealloSlackdiItaliaWPCommunity.pdf Mappa dei Meetup: https://goo.gl/maps/hF26tqd4HRH2Street Street View: https://goo.gl/maps/UbE3ezH5giC2 ================================================= Alessandro Vecchiato Front-end Web Developer - Slack e @alessandro-vecchiato - WP profiles.wordpress.org/alessandro-vecchiato - twitter.com/AleVecchiato Giorgio Beggiora Artigiani del Web artigianidelweb.com Rosetta Facciolini Web Project Manager - Slack @rosettafacciolini - WP profiles.wordpress.org/ramthas/ - twitter.com/faccioliniweb