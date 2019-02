Workshop per curatore d’arte con attestato finale

anisatreviso5@gmail.com Tel. 347 3001333



Workshop intensivo con attestato finale:

1. "Come diventare curatori di mostre d’Arte"

2. "Come cercare lavoro nel mondo dell'Arte".

Il corso, promosso da Anisa (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte), sarà tenuto da Eugenio Santoro, curatore d'Arte, titolare di MuseOrfeo e Direttore di ENCAI.



Programma dettagliato:

Mattino (ore 09.00-12.30)

“Come diventare curatori di mostre d’Arte"

1) Organizzazione della mostra (prima parte):

-Ricerca e selezione degli artisti; criteri di ricerca (territorialità, contemporaneità, cavalcare le tendenze attuali), tipologie pratiche di ricerca (ricerca di persona, tramite web, Accademie), selezione degli artisti (creazione di tendenze future, tipologia della loro Arte, conoscenza di artisti).

-Location; formale/informale, privata/pubblica, Galleria/Museo. Pregi e difetti, regole da seguire, stile da seguire, gerarchie.

2) Organizzazione della mostra (seconda parte)

-Spazio/Tempo: spazio fisico, temporale, spazio pienoevuoto, tempi effettivietempi previsti

-Pianificazione: reale fattibilità, raggiungibilità, orari e giorni, budget, figure primarie e secondarie coinvolte, relativi ruoli, riunioni.

-Allestimento: ritmo delle opere esposte, colpo d'occhio, forme e colori, contesto armonico.

-Realizzazione: coordinamento, chi-come-cosa-quando, accoglienza pubblico, foto/video/archivio.



Pomeriggio (ore 13.30-16.30)

“Come cercare lavoro nel mondo dell’arte”

1) Come cercare lavoro e come prepararsi

- Come scrivere e presentare un CV e lettera motivazionale

- Come scrivere e presentare un Comunicato Stampa (esercizio pratico) - Come impostare e coordinare una conferenza stampa

2) Come prepararsi al meglio

- Presenza sul web

- Attività sul web (piano editoriale, temi)

- Traguardi che vogliamo ottenere (colloquio, lavoro, ecc.)

3) Attività pratiche

- Ricerca e selezione di dove presentarsi - Chi/come/perchè contattarli

- Creazione di un efficace database

- Ordine di lavoro/checklist

4) Accoglienza e rapporti con il pubblico - Principi della negoziazione (base)

- Atteggiamento indicato/stile

- Regole generali



Info e iscrizioni:

E' possibile partecipare ad una o ad entrambe le sessioni, previa prenotazione al numero 347/3001333 o inviando una mail a anisatreviso5@gmail.com entro venerdì 15 marzo 2019.