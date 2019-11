L’autunno: l’elemento metallo [workshop stretching energetico dei meridiani]

Grazie allo Stretching energetico dei meridiani è possibile armonizzare mente e corpo all’elemento Metallo che, secondo la Medicina Tradizionale Cinese domina questa stagione. Durante la lezione teorico-pratica approfondiremo le qualità dell’elemento osservandole nel nostro corpo e applicheremo esercizi fisici creati appositamente per stimolare l’equilibrio in armonia con la stagione in corso.



L’elemento Metallo rappresenta lo scambio fra l’interno e l’esterno, fra il microcosmo-corpo e il macrocosmo-Universo. I suoi temi centrali sono la distanza e la vicinanza, il rapporto con ciò che ci sta intorno, il contatto diretto con la vita e la riflessione su di essa per comprenderla meglio. Nella funzione di scambio di Metallo vanno viste la capacità di prendere, quella di lasciare andare oppure di trasformare, fino alle relazioni interpersonali e relazionali, che avvengono fra me e l’altro attraverso la pelle (intesa come territorio di confine), con forte capacità di rinforzo e di sostegno rigido.



Alcune caratteristiche dell’elemento metallo secondo la MTC:

🔹 Orario di attività dell’elemento: 03:00 – 07:00

🔹 Stagione: Autunno

🔹 Punto cardinale: Ovest

🔹 Gusto: Piccante

🔹 Odore: Acre pungente

🔹 Senso: Olfatto

🔹 Tessuti: Pelle, peli, capelli

🔹 Voce: Lamento

🔹 Agente esterno: Secco

🔹 Colore: Bianco

🔹 Emozioni: Tristezza, malinconia / Coraggio

***

E’ prevista una divertente meditazione attiva finale, selezionata per stimolare il rilascio di tensioni fisiche ed emotive. A cura di Roberta Marzola, facilitatrice specializzata in tecniche per il riequilibrio energetico.

***

Insegnante dell’evento: Alessandra Ramelli, istruttrice di ginnastiche posturali, Pilates e Stretching Energetico dei Meridiani

***

ISCRIZIONE ENTRO MARTEDI’ 26 NOVEMBRE