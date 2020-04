3 maggio 2020, giornata mondiale della risata

Il 3 Maggio prossimo si festeggerà la Giornata Mondiale della Risata, istituita nel 1998 dal Dr. Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata. Lo Yoga della Risata, disciplina nata 25 anni fa, "sfrutta" la risata come un esercizio fisico di prolungata espirazione, con tutti i benefici del caso.



Lo scopo principale della disciplina è prolungare la risata oltre gli 8/10 minuti, permettendo al nostro cervello di secernere dei neuro trasmettitori molto importanti per il benessere fisico e mentale. In questo momento di distanza obbligatoria, gli insegnanti di Yoga della Risata italiani, hanno attivato 150 appuntamenti settimanali attraverso le piattaforme Zoom, Skype e Facebook e il 3 Maggio prossimo alle 11.00, attiveranno contemporaneamente decine di sessioni virtuali aperte a tutti, dedicate alla pace nel mondo.



Link del file PDF con ora e data delle sessioni nazionali:



https://www.flipbookpdf.net/web/files/uploads/66047e2e4c300d0cfb8851f38052ea82a9834e1e202004.pdf



Dal sito www.yogadellarisataclub.it



Anche nella nostra provincia è attivo, da ormai 5 anni, il Club della Risata "FeliceMente" e anche l''insegnante Marco Bassiato affiancato dalla moglie Daniela e decine di collaboratori, tiene da quasi due mesi, sessioni giornaliere di Yoga della Risata nella piattaforma Zoom, permettendo di mantenere le relazioni e innalzando il buonumore alle persone isolate a casa.



L'indirizzo per collegarsi tramite Zoom al Club FeliceMente è: https://zoom.us/j/9170487679



Link Facebook della pagina del Club della Risata FeliceMente

https://www.facebook.com/FeliceMenteYDR/



Sito del Club www.felicemente.eu



Il Club della Risata "FeliceMente" si ritrova online ogni giorno alle 12.30 per circa mezz'ora e il mercoledì e venerdì alle 21.00 per circa un'ora con vari approfondimenti sempre legati al mondo del benessere personale.



Quando si partecipa a una sessione di Yoga della Risata la prima cosa che viene colta è la serietà della disciplina e come la risata sia veramente uno strumento di benessere e non di solo divertimento.



Per ulteriori informazioni e scoprire modi e benefici della disciplina

chiamare il numero verde 800 97 43 11

scrivere a info@felicemente.eu

o consultare il sito www.felicemente.eu“