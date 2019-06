Festival dei Luoghi e delle Emozioni: il Trio Veneto in concerto

Il concerto del 21/06 si terrà nell’ambito del FLE – Festival dei Luoghi e delle Emozioni cartellone estivo di iniziative culturali organizzato dalla Città di Roncade. L’ingresso è libero. Le offerte libere saranno devolute per il restauro dell’altare ligneo della chiesa di Santa Maria di Castello di Biancade e per i continui lavori di conservazione necessari per mantenere il monumento.



Il Trio Veneto con – Enzo Ligresti, violino – Marco Dalsass, violoncello – Gabriele Maria Vianello Mirabello, pianoforte, eseguirà musiche di Anton Stepanovič Arenskj e Bedrich Smetana.