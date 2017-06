Trivigi 1517 - Urbem Tibi Dicatam Conserva

Nell'ambito di "500 giorni per 500 anni di Mura" organizzato dal Comune di Treviso, "Trivigi 1517" sarà l'occasione per immergersi nel clima degli anni del primo Cinquecento, così ricchi di contraddizioni e cambiamenti. Si potrà partecipare alle passeggiate storiche sulle Mura, con le guide in abito storico che accompagneranno i visitatori all' interno di uno scenario di vita rinascimentale del periodo tra l' assedio di Treviso del 1511 e la costruzione di Porta santi 40 del 1517. Immersi un contesto di "quadro vivente", tra attori professionisti e comparse ad interpretare armigeri, artisti, mercanti, artigiani con armi ed abiti di foggia antica si potranno vedere e scoprire gli antichi mestieri, i modi di vivere e come ci si divertiva, e in più gustare cibi dell' epoca, magari indossando un abito d' epoca. E poi mostre, spettacoli teatrali...Più che da vedere, un evento da vivere.