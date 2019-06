Trockpical Beerfest a Moriago della Battaglia

Dopo lo scorso weekend di successo, tornano il 14, 15 e 16 giugno le serate di festa con musica rock “Trockpical Beerfest” al tendone adiacente alla trattoria-pizzeria Al Tropical di Moriago.

Grandi ospiti, birra, pizze, galletto, churrasco, patate fritte e tanto altro proposto dalla cucina Al Tropical, ascoltando ottima musica dal vivo.

Le serate riprenderanno venerdì 14 giugno con il gruppo High Voltage Live – ACDC Tribute, sabato 15 giugno con Lambrusco Rock - Liga Rock Party tributo a Luciano Ligabue e per concludere domenica 16 giugno ci saranno i Claxon – tributo ai Deep Purple con Rock Party 25, che per l'occasione festeggeranno con varie formazioni musicali il venticinquesimo anno di attività musicale e con la partecipazione dei musicisti che hanno fatto parte della band. Apertura stand dalle 18 e concerti di sera. Ampia possibilità di parcheggio. Trockpical Beerfest si trova in via Montegrappa n. 63, lungo la strada provinciale SP 34 in località Mosnigo di Moriago della Battaglia.

Per informazioni o prenotazioni 0438 892292.