Tropical Party @Spazio Caffelarte

L'unica febbre che ci colpisce...è quella TROPICALE! Per chi non può viaggiare ai tropici, ma vorrebbe sfuggire al gelo della stagione, Venerdì sera sarà l'occasione di festeggiare il Carnevale con noi, in clima tropicale! Entrate nel mood e travestitevi, o meglio svestitevi, perché la temperatura sarà caraibica!



︴Dress code: da spiaggia

︴Menu ispirato alla cucina caraibica

︴Angolo giochi da spiaggia e animazione per i più piccoli





Cena su prenotazione: tel. 0422 174 0391