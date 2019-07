Notte bianca e Acquagiò: divertimento per tutta la famiglia a Monastier

Per tutta la giornata i bimbi potranno immergersi nel parco con giochi d’acqua, scivoli, sapone, spugne, pinne e reti. La giornata continuerà anche al chiaro di luna con spettacoli e musica dal vivo per la Notte Bianca che animerà Monastier sabato 13 luglio.

L'appuntamento è al parco comunale di Monastier in via Einaudi dalle 10 del mattino fino a notte fonda. Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto un punto ristoro; anche gli amici a quattro zampe sono ammessi ad Aquagiò. La festa è stata resa possibile grazie all'associazione Un giro in piazza di Monastier con l'aiuto del Comune e delle associazioni locali.