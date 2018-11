Il libro di Camilla Peruch: "Tutte per la vittoria"

Venerdì 16 novembre, alle ore 20.45, presso la Casa dei Mezzadri in via Bersaglieri a Paderno di Ponzano, si conclude con la presentazione del libro “Tutte per la vittoria“ di Camilla Peruch, il progetto “ la Grande Guerra delle donne dei bambini, della gente comune “. Curatrice di mostre storiche e autrice di interessanti libri sulla 1^ Guerra Mondiale, con quest’ultimo libro, edito da Kellermann, con la prefazione di Dacia Maraini, Camilla Peruch presenterà un’originale ricerca su: femmine, fate, massaie nella propaganda bellica 1915-1918.

Proposto alla Società Dante Alighieri in Norvegia, il libro ha suscitato molta curiosità e portato ad una profonda riflessione sul cammino della donna in cento anni di storia. L’evento è patrocinato dal Comune di Ponzano Veneto e organizzato dal Gruppo Milo Burlini, dal Club El larin, dal Gam, dalle Associazioni d’arma in collaborazione con l’Istituto Comprensivo che, nell’arco del triennio delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, hanno proposto al pubblico numerose e interessanti iniziative. Nel corso della serata Laura Gracis del Gruppo Milo Burlini riassumerà al pubblico, con il supporto multimediale, tutta l’attività svolta nell’ambito del progetto triennale “ La Grande Guerra delle donne dei bambini della gente comune “.