"Tutti in bicicletta" per aiutare i bambini del Magascar

TREVISO Sarà una pedalata "solidale" quella che si svolgerà domenica mattina, alle 9. Il ricavato di questa biciclettata sarà destinato all'adozione a distanza dei bambini della missione di Padre Italo in Madagascar, per permettere ai bambini la possibilità di andare a scuola. Il percorso della biciclettata si snoderà tra i quartieri di Santa Bona, San pelajo, Santa Maria del Rovere, Selvana, Restera e centro storico per un totale di 25 chilometri. La partenza è prevista per le ore 9 da via Ronchese, con una breve sosta in Villa Manfrin e al Monastero della Visitazione, per poi fare ritorno sempre in via Ronchese, verso le 12:30. L'iscrizione, che permetterà di aiutare i bambini meno fortunati del Madagascar, sarà a contributo responsabile di 10 euro (gratis i bimbi sotto i 10 anni). Al termine della pedalata pizza per tutti offerta dalla pizzeria "da Pino".

Per maggiori informazioni visita il sito treviso.carmeloveneto.it