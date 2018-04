"Tutto Teo" al Teatro Comunale Mario Del Monaco

Dalle prime esibizioni in veste di cantante di rock&roll nei locali milanesi degli anni Sessanta (vedi il Santa Tecla) fino ai personaggi televisivi più amati, esilaranti macchiette memorabili per il pubblico di trasmissioni come Mai dire gol. Teo Teocoli arriva a Treviso lunedì 9 aprile (ore 21) con il suo nuovo e travolgente show "Tutto Teo", primo appuntamento del cartellone primaverile organizzato dalla società Pagano Events Spettacoli al Teatro Comunale Mario Del Monaco, in collaborazione con Teatri e Umanesimo Latino SpA per arricchire la proposta artistica della storica sala cittadina. La rassegna di quattro eventi, da aprile a giugno, ha il patrocinio del Comune di Treviso – Assessorato alla Cultura e raccoglie l'interesse del mondo dell'impresa e dell'economia, che ha accolto la proposta di sostenere il nuovo progetto con cui si esibiranno al Comunale, nella stagione 2018-2019, importanti artisti pop, rock, cantautori e grandi comici. I prestigiosi partner di Pagano Events Spettacoli sono il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e Banca Mediolanum - Ufficio dei consulenti finanziari di Treviso.

LO SPETTACOLO

Teo Teocoli nasce a Taranto il 25 febbraio 1945 e inizia la sua carriera di cabarettista al noto locale milanese “Derby”, tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto), Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi ed entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Milanese e milanista, irriducibile e sfegatato tifoso rossonero, con la Gialappa’s Band lancia dal 1992 “Mai dire gol”, programma all’interno del quale crea e interpreta esilaranti personaggi come Felice Caccamo, Gianduia Vettorello e Peo Pericoli. Teo Teocoli diventa negli anni uno degli artisti più rappresentativi della comicità Made in Italy, facendosi apprezzare e conoscere dal grande pubblico attraverso tournée teatrali lungo tutta la penisola.

“Tutto TEO” è un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale Teocoli ripercorre

senza sosta i più formidabili monologhi ed aneddoti della sua vita, rievoca le gag più divertenti e porta sul palco le sue più geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri. Dopo Treviso, il tour del mattatore Teocoli prosegue a Schio (14 aprile), Reggio Calabria (20 aprile) e Lugano (4 maggio).

I BIGLIETTI

Alla biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco (Corso del Popolo, 31) sono ancora disponibili i ticket per assistere allo show Tutto Teodel 9 aprile. Biglietti da 23,00 a 46,00 euro, compresi diritti di prevendita. Acquisto di persona da martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14 ; il sabato dalle ore 10 alle ore 12.30; acquisto al telefono dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422.540480). Infoline Pagano Events Spettacoli tel. 3735100179; sito web spettacoli.paganoevents.com, pagina Facebook https://www.facebook.com/paganoeventsspettacoli/.