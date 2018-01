Addio al format "Twist and Shout": a Roncade l'ultimo ballo in stile vintage

RONCADE Dopo sei anni di feste ed eventi cala il sipario su "Twist and Shout", l'amatissima festa a tema Anni 50 e 60 che ha saputo conquistare migliaia di appassionati in giro per l'Italia.

Un’esperienza straordinaria che, nella Marca trevigiana, è sempre andata in scena al New Age Club di Roncade, dove sono stati tantissimi i giovani che si sono scatenati al ritmo dei più grandi successi di Elvis Presley, The Beatles, Chuck Berry, Beach Boys e molti altri ancora. Un intero locale trasformato in una splendida location fuori dal tempo, un viaggio nel passato recente che era entrato nel cuore di tanti trevigiani. Poche ore fa però è arrivato l'annuncio che il fortunato format sta ufficialmente per chiudere per sempre i battenti. "Twist and Shout" e i suoi ideatori non hanno più intenzione di continuare a organizzare feste ed eventi di questo tipo. Una decisione che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti nostalgici che potranno però consolarsi con l'ultima grande festa a tema che arriverà nella nostra provincia il prossimo 2 marzo per un ultimo ballo davvero indimenticabile. Dalle ore 22.30 le porte del New Age Club accoglieranno chiunque abbia voglia di celebrare le atmosfere dei frenetici anni ’50 e ’60 un’ultima volta in una serata che sarà difficile dimenticare. In consolle: il fondatore di Twist and Shout, Alessio Granata, per allietarvi con le colonne sonore di un’epoca dove la gente aveva voglia di ballare ritmi autentici sino all'esaurimento. Sul palco del New Age si esibiranno dal vivo i travolgenti Nasty Beats pronti a far ballare tutti i presenti a ritmo di musica. Per il pubblico femminile acconciature e trucco d'epoca saranno gratuiti con il corner di Ketty - Vintage Style - Cinieri e infine non mancheranno veri e propri workshop di ballo, sempre gratuiti. Una serata da segnare in agenda per salutare nel migliore dei modi una festa che ha fatto storia. I biglietti per la serata saranno acquistabili in cassa al costo di dieci euro.