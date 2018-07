"Two Dogs World Tour" di Popa Chubby al Teatro Eden

Confermata la nuova data trevigiana del talentuoso bluesman newyorkese. Popa Chubby, in arrivo il 16 marzo 2019 al Teatro Eden di Treviso, inizialmente prevista per mercoledì 13 giugno al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso e rinviata per motivi tecnici e organizzativi, nell'ambito del suo Two Dogs World Tour.

Come già preannunciato, tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto in prevendita, nel canale Ticketone.it o alla biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso (Corso del Popolo 31, tel. 0422.540480) e volessero richiederne il rimborso, avranno tempo per farlo entro lunedì 30 luglio, rivolgendosi ai punti di prevendita. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Con il suo eccellente e tempestivo nuovo album “Two Dogs”, Popa Chubby ha lanciato una grande e sonora bomba, con la quale esplora una miriade di generi musicali e stili tenendosi stretto il suo animo soul e rock.

Registrato nel suo studio in Hudson Valley a New York, Popa ha prodotto personalmente Two Dogs, suonando anche in alcune tracce il basso le percussioni e la batteria accanto al suo collaboratore di lunga data, il tastierista Dave Keyes, alla figlia Tipitina Horowitz – che contribuisce alle composizioni della sezione fiati e ricopre alcune parti alla tromba – e il grande batterista Sam “Freightrain” Bryant, che mantiene il battito reale e rock.

Nelle note dell’album Popa esprime i suoi sentimenti riguardo al tempo in cui viviamo: «Siamo diventati una razza polarizzata. C’è una battaglia all’interno di ognuno di noi. Ogni giorno dobbiamo scalare un percorso e fare delle scelte invocando il nostro spiriti per trovare la forza e il coraggio. Il cane che nutriamo è quello che ci dà le regole, quello affamato muore di negligenza. È compito di ognuno di noi utilizzare lo spirito per nutrire il cane che ci aiuterà a prosperare».

Popa Chubby è un accattivante personaggio, il più popolare e innovativo nel suo genere. Durante la sua carriera, iniziata nel 1994, è stato una presenza non sottovalutata dal caratteristico tempestoso e soulful sound, mai stato così potente come ora: sempre in movimento e alla ricerca di un posto per sé stesso nell’imponente territorio del business musicale, come una forza creativa si è creato una cerchia di fans in tutto il mondo in costante crescita.

Blues of Magazine riassume in poche parole cosa sono Popa e la sua musica: “Chiamarlo un artista blues sminuisce quello che è e rappresenta. Horowitz è molto di più di un cantante, compositore e chitarrista, le sue passioni scorrono profondamente e splendono”.

Per maggiori informazioni: infoline Pagano Events Spettacoli tel. 37335100179,

pagina Facebook www.facebook.com/paganoeventsspettacoli, sito web: www.spettacoli.paganoevents.com