Al Cinema Corso la presentazione di "L'ultimo uomo che dipinse il cinema"

Giovedì 6 Febbraio, al Cinema Corso, si terrà l’evento di presentazione del film “L’ultimo uomo che dipinse il cinema” dedicato alla figura di Renato Casaro, artista trevigiano divenuto uno dei più importanti, influenti e innovativi cartellonisti cinematografici italiani.

Nato a Treviso nel 1935, Casaro ha realizzato, nel corso della sua lunga carriera, migliaia di opere dedicate al cinema tra cui quasi la totalità delle locandine dei film di Sergio Leone e l’ultima realizzazione del regista Quentin Tarantino: C’era una volta a… Hollywood.



Giovedì 6 febbraio (accesso solo su registrazione all’indirizzo mail 2gm@giuliamariadotto.it - fino ad esaurimento posti) Renato Casaro partirà proprio dal Cinema Corso, il multisala di proprietà della famiglia Amadio per cui per la prima volta sperimentò la sua arte: l’artista infatti iniziò quasi per gioco nel disegnare le locandine dei film che passavano al Cinema Garibaldi di Treviso in cambio dell’ingresso gratuito alle proiezioni in sala. Poi è Roma che lo chiama a sè, e nel 1955 apre il suo studio a Cinecittà.



Nel 1965 ottiene il primo successo internazionale grazie a poster e locandine diffusi in tutto il mondo per il film La Bibbia (film 1966) prodotto da Dino De Laurentiis facendo arrivare per la prima volta i suoi poster a Hollywood. Tra i lavori più importanti, quelli per le commedie di Luciano Salce ma anche di Bud Spencer e Terence Hill, Bernardo Bertolucci e Mario Monicelli; poi, all'estero, quelli di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, Claude Lelouch, Francis Ford Coppola, Luc Besson e Franco Zeffirelli. Nel 2019 viene chiamato dal regista Quentin Tarantino per collaborare nel progetto dei "poster vintage fittizi" realizzati appositamente per il film C'era una volta a... Hollywood.



“Il film è il mio hobby, il mio hobby è il mio mestiere, il mestiere è la mia vita, e la mia vita è un film” racconta Renato Casaro nel trailer de “L’ultimo uomo che dipinse il cinema” [trailer].



Assieme al regista Walter Bencini (film prodotto in collaborazione con Sky Arte, Berta Film e Red Velvet), alle ore 20.00 di giovedì 6 Febbraio Casaro racconterà i segreti della sua carriera e della realizzazione del progetto che narra la sua vita e professione. Seguirà la visione del film gratuita per gli ospiti partecipanti.



Evento su registrazione. Per partecipare è necessario confermare la propria presenza all'indirizzo mail 2gm@giuliamariadotto.it.



L’evento è patrocinato dalla Città di Treviso e conta sul supporto della Treviso Film Commission, grazie al sostegno della Camera di Commercio Treviso - Belluno | Dolomiti.

Gallery