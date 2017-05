Artisti del volo e della risata insieme per un importante obiettivo. Il 51° Stormo ospiterà oltre 90 velivoli civili, ultraleggeri e numerosi comici di fama nazionale, Andrea di Marco, Duo Idea, Marta e Gianluca, Max Pisu, Fausto Solidoro, Giorgio Verduci, presentati dal mitico Giovanni Storti. Una serata benefica all'insegna del buon umore. La serata pur essendo in un Aeroporto militare, è aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere un sabato sera diverso, dove le parole d'ordine saranno divertimento e beneficenza. Inoltre, se sei un pilota civile, un occasione in più per te. Ti diamo la possibilità di atterrare sulla pista dell'aeroporto militare del 51° Stormo con il tuo velivolo e di trascorrere una giornata con noi, visitando alcuni reparti della nostra base in attesa di assistere allo spettacolo serale. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Advar di Treviso. Per info e prenotazioni vai al sito www.ultrasmile51.it o scrivi a info@ultrasmile51.it Call-Center 0422833661.