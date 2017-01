"L'Umbria in un bicchiere" con ONAV

ONAV Sezione di Treviso L'UMBRIA IN UN BICCHIERE Venerdi 27 GENNAIO 2017 ORE 20.15 RISTORANTE LE QUERCE Merlengo di Ponzano V.to (TV) Al termine della DEGUSTAZIONE seguirà la cena in abbinamento LA QUOTA COMPRENDE DEGUSTAZIONE E CENA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDI 23 GENNAIO PER INFORMAZIONI 339-5298853