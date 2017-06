Al cinema Edera di Treviso arriva il documentario "Un altro me"

TREVISO Serata da non perdere al cinema Edera per tutti gli amanti della settima arte con una proiezione destinata a far parlare molto di sè. Ad andare in scena lunedì sera sarà il documentario Un altro me che racconta un anno nel carcere di Bollate con un gruppo di ‘sex offenders’(detenuti condannati per reati sessuali) e con gli psicologi dell'Unità di Trattamento intensificato del CIPM, il primo esperimento in Italia di prevenzione della recidiva per reati sessuali. Un tema di grande attualità quello del percorso rieducativo dei condannati, utile per chiarire, al di là del giudizio, cos'è la devianza e quali sono i modi per affrontarla.

Alla presentazione di lunedì 5 giugno alle ore 20.30 saranno presenti in sala il regista Claudio Casazza e la Dottoressa Rita Bressan, psicologa psicoterapeuta responsabile del CIPM del Veneto. E' consigliata la prenotazione allo 0422 300224 dal momento che ci sarà un unico spettacolo e un unico giorno di programmazione.