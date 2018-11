Un altro mondo, incontro con il regista Thomas Torelli

Thomas Torelli, regista indipendente, ci porterà alla scoperta di UN ALTRO MONDO: un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e chi siamo realmente, sfidando la visione moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di valori delle società antiche, come quella dei nativi americani. Si tratta di un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra l’uomo e l’universo. Una presa di coscienza, un nuovo modo di interpretare la realtà per generare insieme un futuro migliore e più luminoso.



I proventi derivanti dalla serata saranno interamente devoluti a LA MAISON SANS FRONTIERES, organizzazione operante in Togo che si occupa di accogliere ed accompagnare nella fase di crescita bambini che si trovano in particolari condizioni di disagio.



Possibilità di prenotare la propria presenza

Tel.: 349.4115667

Mail: erika.agostinetto@gmail.com