Quarto appuntamento della rassegna "Un Palco a Santa Bona"

La rassegna teatrale “UN PALCO A SANTA BONA” 2018 prosegue con la quarta serata dedicata alla Grande Guerra. Sabato 24 novembre la compagnia “Piccolo Borgo Antico” di Cavasagra metterà in scena al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116, SE NON JERA PAR L’ACQUA DEL PIAVE E PAR EL RABOSO DEE GRAVE, commedia scritta e diretta da Lorenzo Morao.

La commedia: Tema di fondo e la rappresentazione della Grande Guerra, vissuta nell’immediata retrovia del Montello, tra Caporetto e la battaglia del Solstizio. Gli eventi, sulla scorta di un’approfondita ricerca storica locale, sono visti qualche anno dopo la fine del conflitto da un osservatorio popolare, com’e l’osteria dei puareti, e s’intrecciano con il ricordo delle vicende vissute in Villa (Comando VIII° Armata) e nel paese (Cavasagra), rese in presa diretta, con momenti drammatici ma anche popolarmente comici, che mettono in evidenza l’assurdità della guerra e le speranze di una vita migliore che solo la condizione di pace può legittimare.

L’autore: Lorenzo Morao, autore e regista della Compagnia, ha scritto anche: “Lo ciamaremo Giacinto, come el Piovan”, “A neoda del prete”, “profumo de mosto” e “El mondo ze tondo…e tuti pissa par i cantoni”.

La Compagnia: La Compagnia del Piccolo Borgo Antico è nata nel 2003 a Carpenedo per iniziativa di Lorenzo Morao. Composta da gente del posto o dei paesi vicini, digiuni di teatro, ma, per le loro esperienze ed i loro ricordi, in grado di immedesimarsi pienamente con i personaggi.

E’ consigliata la prenotazione: per informazioni www.lacompagniadeipapa.it.

