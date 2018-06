"Un posto all'ombra": il teatro del mercoledì pomeriggio al Parco

UN POSTO ALL'OMBRA – XXI edizione

Il teatro al Parco degli Alberi Parlanti ogni mercoledì pomeriggio



Il teatro non va in vacanza! Nei mesi di giugno e luglio appuntamento ogni mercoledì pomeriggio al Parco degli Alberi Parlanti… e i nonni entrano gratis!



“Un posto all'ombra”, che si svolge nella splendida arena naturale del Parco degli Alberi Parlanti, è un festival teatrale pensato da Gli Alcuni per i ragazzi che rimangono in città durante l'estate. Anno dopo anno la rassegna si è trasformata in un imperdibile appuntamento per migliaia di famiglie. Ogni mercoledì d’estate (dal 13 giugno a fine agosto) un calendario ricco di appuntamenti attende i bambini, che potranno divertirsi con spettacoli appassionanti e coinvolgenti e poi continuare a giocare nel parco. Dopo lo spettacolo tutti i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca o un panino: si tratta della “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”, un’iniziativa di promozione della corretta alimentazione rivolto ai bambini ideato dalla ULSS 9 in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Le merende saranno offerte dal Gruppo Panificatori e dai Dettaglianti Ortofrutticoli della provincia di Treviso di Unascom-Confcommercio.



13 giugno ore 17

Non è proprio Cenerentola

Polpetta & Caramella



20 giugno ore 17

Ho perso la mia nuvola

Teatro delle Quisquilie



27 giugno ore 17

Perchè gli alberi perdono le foglie

Fata Corolla e Fata Valeriana



4 luglio ore 17

Il brutto brutto anatroccolo

Proscenio Teatro



11 luglio ore 17

Rodaridiamo

a.Artisti Associati



18 luglio ore 17

L’isola delle lucciole

Ditta Gioco Fiaba



25 luglio ore 17

Il segreto del bosco

Tieffeu Teatro



1 agosto ore 17

Il giardino stregato di Maga Cornacchia

Fata Corolla e Fata Valeriana



8 agosto ore 17

La regina dell’acqua

Polpetta & Caramella



22 agosto ore 17

Ah! Non ho una parola…

Teatro Impiria



29 agosto ore 17

Il soldatino di stagno

Nata Teatro





Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17, la biglietteria è aperta dalle ore 16.

Biglietto d’ingresso € 4,50 (i nonni non pagano)

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso gli Alcuni Teatro Sant’Anna – V.le Brigata Treviso 18

Maggiori informazioni e il cartellone dettagliato degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it