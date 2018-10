Spettacolo "Una Classica Storia d'Amore Eterosessuale" @Teatro del Pane

"Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo".

Ma esiste davvero la famiglia felice? Qualche pubblicità ha tentato di farci credere di sì, proponendoci insostenibili colazioni armoniose dalle quali traspariva più finzione che in un talk show del primo pomeriggio. È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di percepire le mura domestiche come una prigione, di provare sentimenti contrastanti nei confronti dei propri familiari, di desiderare di fuggire, di non sentirsi capiti, apprezzati, amati. È capitato a tutti. È normale…

“Una classica storia d’amore eterosessuale” è la storia di una famiglia a suo modo, e in tutti i modi, infelice. Nessuno odia nessuno. Tutti amano, ma l’amore, come il più fuorviante dei sentimenti, può anche rendere la vita insopportabile.

Spettacolo ore 18:00 – contributo spettacolo 15€

Cena ore 20:00 – contributo spettacolo+cena 35€

Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5€)

Se hai dai 18 ai 25 anni

contributo spettacolo 3€

contributo spettacolo + cena 23€

(costo tessera incluso nel contributo)



PRENOTAZIONI :

www.teatrodelpane.it/prenotazioni/

prenotazioni@teatrodelpane.it

+39 380 3842008