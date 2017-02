Festeggia il CARNEVALE 2017 al Parco degli Alberi Parlanti con Gli ALCUNI Sabato 18 febbraio al Parco degli Alberi Parlanti UNA NOTTE AL MUSEO - CARNIVAL EDITION. Un'avventura sorprendente dove si dorme all'interno dell'antica cedraia per scoprire i misteri del parco. Iscrizioni entro martedì 14 febbraio. Dopo le riuscitissime edizioni del 2016, sabato 18 febbraio torna l'appuntamento con l'avventura al Parco degli Alberi Parlanti, con un'edizione speciale durante il Carnevale di UNA NOTTE AL MUSEO. L'iniziativa è rivolta ai bambini tra i 7 e gli 11 anni, che dalle 17 di sabato fino alle 9 del mattino di domenica potranno vivere un'esperienza divertente ed educativa, sicuramente da ricordare. COME SI SVOLGE "UNA NOTTE AL MUSEO" - Dopo aver conosciuto gli animatori del Parco che trascorreranno le ore insieme a loro, e dopo aver rotto il ghiaccio con i compagni di avventura, i componenti del gruppo affronteranno i percorsi Precinema e Cartoon (alla scoperta della magia delle immagini in movimento) e Alla scoperta dei 4 Elementi (il percorso scientifico su Aria, Acqua, Terra e Fuoco). Dopo una cena al sacco, che si concluderà con frittelle e crostoli offerti dal Parco, la serata si fa decisamente avventurosa con un breve percorso all'aperto, muniti di torce, alla scoperta dei segreti del Parco degli Alberi Parlanti. I partecipanti passeranno la notte in sacco a pelo, sempre assistiti da due animatori; il tutto si concluderà il mattino dopo con una bella colazione e un po' di ginnastica insieme ai simpatici ragazzi dello staff di Gruppo Alcuni. Al termine, tutti i partecipanti riceveranno in regalo una maschera dei Cuccioli. *** Costi e informazioni ETA' - dai 7 agli 11 anni DURATA - dalle ore 17 di sabato 18 alle ore 9 di domenica 19 febbraio 2017 COSTO - 35 euro a bambino PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 FEBBRAIO: tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it