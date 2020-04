"Una stagione sul sofà": ecco la comicità di Carlo & Giorgio in streaming

Se il prolungarsi della quarantena lascia abbassato il sipario del Teatro Mario Del Monaco, con la collaborazione del Comune di Treviso il palinsesto digitale del Teatro Stabile del Veneto si arricchisce di nuove proposte dedicate in particolare al pubblico trevigiano per animare di musica, teatro e approfondimenti culturali “Una stagione sul sofà”. Insieme alle favole lette dal sindaco Mario Conte e dall’assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, che augurano “Sogni d’oro” con Cappuccetto Rosso e il racconto I gatti di Venezia di Laura Simieoni, saranno l’Orchestra filarmonica dei Solisti di Radio Veneto Uno, il duo comico Carlo & Giorgio e numerosi ospiti degli appuntamenti “Oltre la scena home edition” i protagonisti del palcoscenico virtuale.

Čajkovskij porta la musica nella Stagione sul sofà

A portare la musica nel palinsesto digitale è l’orchestra filarmonica dei Solisti di Radio Veneto Uno con la musica di Čajkovskij. Il concerto inaugurale della stagione sinfonica 2019/2020 del Teatro Mario Del Monaco, registrato l’11 dicembre proprio nella sala trevigiana, verrà trasmesso mercoledì 22 aprile alle ore 20.00 in streaming sul canale YouTube del Teatro Stabile del Veneto offrendo così al pubblico appassionato la possibilità di ascoltare il Valzer dei fiori, la suite sinfonica che conclude il famoso balletto Lo Schiaccianoci, Il Concerto in Re maggiore per violino e orchestra Op. 35 e il Capriccio Italiano Op. 45.

Carlo & Giorgio, Visti da vicino in streaming su YouTube

Non andrà in scena mercoledì 8 aprile lo spettacolo di Carlo & Giorgio Temporary Show. Lo spettacolo più breve del mondo, ma il duo comico non rinuncia per questo ad offrire una risata al proprio pubblico. Nella stessa data alle ore 20.00 e poi in replica il 15 aprile, sul canale YouTube del duo veneto e su quello del Teatro Stabile e in condivisione sui canali social del Teatro Stabile del Veneto, verrà trasmesso lo spettacolo Visti da vicino, andato in scena nella stagione 2013-2014. Lo spettacolo nasce dall'osservazione diretta della realtà: per molti mesi Carlo & Giorgio hanno visitato luoghi di lavoro, incontrato personale di uffici, negozi, esercizi pubblici, mettendo insieme un materiale ricchissimo di episodi, aneddoti, situazioni tanto più apparentemente paradossali quanto più effettivamente reali. Il segreto e la forza dello spettacolo è proprio la messa in scena di ambienti e momenti vissuti nel quotidiano da ciascuno di noi nel proprio posto di lavoro, filtrati dalla lente della comicità e dell'ironia.

Oltre la scena home edition

Dai velluti rossi del foyer del Teatro del Monaco al comodo sofà del salotto di casa, vero protagonista di questi giorni di quarantena, con “Oltre la scena home edition“ sette artisti aprono la propria casa per riprendere la tradizione degli Aperitivi off in una modalità inedita. In mezzo agli oggetti privati, tra quadri, libri e cose care, musicisti, attori, registi si raccontano in questo tempo sospeso in un’intervista condotta da Elena Filini. Incontri a distanza, ma trasmessi in diretta la domenica mattina alle ore 11.30 (ad eccezione per il giorno di Pasqua) per tutto il pubblico dei social: le interviste, infatti, verranno trasmesse in live streaming sulle pagine Facebook del Teatro Stabile del Veneto e del Teatro Mario Del Monaco. Tra gli ospiti il regista Damiano Michieletto, Enrico Calesso, direttore artistico del Teatro nazionale di Wurzburg, Paolo da Col, musicologo e direttore del Odhecaton ensemble, l’attrice Federica Rosellini, Giovanna Donini, autrice televisiva e collaboratrice di Teresa Mannino, l’attrice e regista Michela Cescon e Red Canzian.

Oltre la scena è una la stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone del Teatro Comunale Mario Del Monaco ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani e Soroptimist International Club di Treviso. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato.